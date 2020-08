Meunier affirme qu’il avait signé à Dortmund depuis février

En fin de contrat avec le PSG en juin dernier, Thomas Meunier a signé un contrat de quatre ans en faveur du Borussia Dortmund. Alors qu’il avait clamé à plusieurs reprises son désir de poursuivre l’aventure avec le maillot parisien, l’international belge a indiqué – dans des propos rapporté par Sport 1 – qu’il avait déjà signé à Dortmund depuis février, soit quelques temps avant le huitième de finale aller entre le BVB et le PSG (le 18 février dernier).

“J’avais déjà signé avant le match (huitième de finale aller entre le BVB et le PSG, ndlr). J’ai eu la chair de poule tout au long du match de la Ligue des champions, a avoué Meunier lors d’un point presse devant les médias allemands. C’était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade (Signal Iduna Park, ndlr) et dans une telle atmosphère. Il y a beaucoup plus de spectateurs ici à Dortmund, tout le monde s’est levé et a marché. Je pensais juste: Wow, je serai ici l’année prochaine !”

Pour rappel lors du match aller entre le BVB et le PSG (2-1), Thomas Meunier avait reçu un carton jaune qui l’avait privé du match retour quelques semaines plus tard. En zone mixte, le Belge de 28 ans avait déclaré qu’il n’était pas au courant de son risque de suspension pour la confrontation retour. Le 31 mars dernier, l’international belge avait une nouvelle fois mentionné son désir de poursuivre avec le PSG.