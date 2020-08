Meunier : “Le PSG a vraiment une grande chance de gagner la Ligue des Champions”

Thomas Meunier a créé la polémique hier en expliquant qu’il avait déjà signé avec le Borussia Dortmund en février, avant le match aller entre les PSG et Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Une information qui discrédite ses envies de prolonger l’aventure à Paris qu’il n’hésitait pas à évoquer à chacune de ses interviews. Dans une conférence de presse, le latéral droit belge a encore une fois évoqué son ancien club, mais cette fois-ci pour évoquer ses chances en Ligue des Champions.

“Maintenant c’est du passé, mais je voulais terminer la compétition avec Paris. Je suis un compétiteur et j’ai tout fait avec Paris en Ligue des Champions, j’ai joué tous les matches, sauf le dernier. Ils ont une très bonne équipe à Paris et la situation actuelle leur est favorable. Avec les matches à élimination directe, Paris a vraiment une grande chance de gagner la Ligue des Champions“, lance Meunier dans des propos relayés par l’Equipe avant de conclure en expliquant que son choix premier était de finir la saison avec le PSG. “Maintenant je suis à Dortmund, mais mon premier souhait était de terminer la compétition avec Paris, et aussi les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue.“