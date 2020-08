Micoud : “Neymar est le meilleur joueur du monde aujourd’hui”

Ancien meneur de jeu international français ayant évolué en Bundesliga, Johan Micoud suit avec intérêt le Final 8 de l’UEFA Champions League qui va se conclure par un PSG-Bayern dans lequel Neymar pourrait triompher. A ses yeux, outre le format de la phase finale, la condition physique aura beaucoup compté sur le dénouement de la compétition continentale.

“Le sport de haut niveau, c’est l’adaptation aux circonstances : les Parisiens l’ont fait mieux que les autres, bravo à eux. Pour autant, on ne parle pas tout à fait de la même compétition. Les quatre équipes de la compétition qui ont bénéficié du plus de temps pour se préparer pour le tournoi de Lisbonne étaient en demi-finale : les deux équipes françaises et les deux équipes allemandes. Dans les faits, ces équipes-là ont eu tout loisir de refaire une préparation physique. A Lisbonne, ceux qui ont repris leur championnat plus tard étaient en difficulté”, juge Micoud dans Libération. “Ce qui m’a plu durant ce tournoi ? Neymar. Le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Il a épuré son jeu, on ne voit plus les gestes parasites que l’on pouvait assimiler à une façon de chambrer. Tout est vertical, tout est fait pour faire mal à l’adversaire.”