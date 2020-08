Micoud : "Pour moi le symbole, c'est la passe de Mbappé à la fin"

Après 25 ans d’attente, le PSG retrouvera les demi-finales de Ligue des champions le 18 août prochain. Les Parisiens affronteront le vainqueur de la rencontre entre le RB Leipzig et l’Atlético de Madrid, ce jeudi soir à 21h (RMC Sport 1). Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Johan Micoud, estime que la qualification du PSG est méritée car les joueurs de Thomas Tuchel n’ont jamais lâché, à l’image des deux buts dans le temps additionnel.

“C’est un scénario fantastique pour les Parisiens. Ce qui est important pour le club c’est qu’il y avait ce blocage. Ça va peut-être les débloquer pour les années à venir (…) Je suis d’accord avec Neymar, ils ont toujours pensé à se qualifier. Sinon, il n’y aurait pas eu quatre joueurs dans la surface à la 90e minute, a déclaré Micourd sur l’EDS. C’est aussi la marque des grands clubs, d’aller chercher la victoire même quand tu penses que c’est fini. Psychologiquement, quand ils vont arriver de nouveau en quarts de finale, on ne va plus se dire ‘encore cette année’.”

Pour Johan Micoud, cette victoire finale n’est pas due à un miracle car les Parisiens sont partis la chercher. Il estime également que la passe décisive de Kylian Mbappé (pour Choupo-Moting) est l’un des symbole de cette qualification.

“Je pense que mentalement c’est un vrai déclic. Après s’ils vont la gagner je n’en sais rien. On parlait de miracle aussi pour la victoire, moi je crois que c’est une équipe qui a voulu gagner et qui a gagné, a déclaré Micoud. Ils sont allés la chercher, ils ont joué pour gagner ce match et en général ça tourne dans ton sens. Ils ne se sont pas déliés. Ils ont joué pour essayer collectivement d’aller au bout. Le symbole pour moi c’est la passe de Mbappé à la fin. On lui a souvent reproché quand il était dans l’angle de frapper au but. On l’a déjà vu frapper dans cet angle-là.”