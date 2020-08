Morroni : “On a toutes nos chances contre l’OL”

Menées 1-0 contre le court du jeu face aux Girondins de Bordeaux, les joueuses parisiennes ont su inverser la tendance en seconde période grâce à des réalisations de la capitaine Irène Paredes et de l’entrante Signe Bruun. Avec ce succès, le PSG file en finale de la Coupe de France et sera confronté à l’OL. Au sortir de cette victoire étriquée, Perle Morroni a livré son ressenti sur le site rouge et bleu. La latérale gauche rouge et bleu est désormais fixée sur le rendez-vous de ce dimanche face aux Rhodaniennes.

“On s’est parlé à la mi-temps et on a ensuite pu voir le vrai PSG, parce qu’on a mis notre jeu en place. Les filles qui sont entrées en jeu ont vraiment fait la différence, ça prouve qu’on est une équipe dans laquelle chacune peut apporter quelque chose. Maintenant qu’on est en finale, il faut être confiantes, car même si en face ce sera Lyon, on a toutes nos chances. On est une très bonne équipe et il faudra jouer avec nos qualités. On va vouloir prendre notre revanche et remporter cette Coupe de France.”