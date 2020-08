Motta : “Le PSG est sûrement favori, mais l’Atalanta peut rivaliser”

Ce soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Pour la première fois depuis l’arrivée des investisseurs qatari, le club de la capitale à une belle occasion de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra battre l’Atalanta à Lisbonne dans le cadre du Final 8. Thiago Motta, ancien joueur du PSG, qui a aussi évolué sous les ordres de Gasperini, a évoqué cette rencontre et les forces en présence des deux équipes. Pour Motta, ce sera un match équilibré même si les Rouge et Bleu partent favori.

“Sur le papier, le PSG est sûrement favori, mais l’Atalanta peut rivaliser avec tout le monde. Ce sera un très beau match. Les deux équipes voudront attaquer et avoir la possession du ballon. Des deux côtés, ça va jouer. L’Atalanta est très physique et joue à haute intensité avec des garçons comme Freuler, De Roon et Pasalic. Gasperini a besoin de joueurs comme cela. S’il devait y avoir un marquage individuel, le physique aurait son importance, explique Thiago Motta dans un entretien accordé à L’Équipe. Il y a de la taille aussi dans toutes les lignes de l’Atalanta. Mais son jeu crée des espaces derrière. Contre Manchester City (1-5, le 22 octobre, en phase de groupes), elle a été prise à défaut face à des attaquants rapides. Contre Neymar, Mbappé s’il joue, qui vont vite avec le ballon, et une défense adverse en place, elle peut être en difficulté“, juge Motta dans les colonnes du quotidien sportif.