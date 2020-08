Mounier : “Il n’y qu’à Paris qu’on supporte le PSG, tout le reste du pays est pour l’Atalanta”

Comme Franck Sauzée, Anthony Mounier (32 ans) fait partie des joueurs français ayant évolué à l’Atalanta Bergame. Mais brièvement… C’était en 2017 dans le cadre d’un prêt de six mois accordé par l’ASSE. L’ailier n’affiche que cinq matches avec les Nerazzurri. Aujourd’hui joueur de Panetolikós FC, en Grèce, Anthony Mounier a répondu aux questions de Calcio Atalanta. Et il n’est pas tendre avec le PSG.

“A chaque fois que j’ai fait des interviews en France et qu’on m’a posé des questions sur l’Atalanta, j’ai dit : “Attention, ils sont forts et jouent bien”. Ils affirment que le PSG passera parce qu’il est fort, mais ce n’est pas tout à fait ce qu’ils croient car l’équipe de l’Atalanta est également équipée. Ils courent beaucoup, les joueurs se battent les uns pour les autres, ils ont deux latéraux qui n’arrêtent pas et peuvent créer des difficultés. Le PSG a plutôt des éléments comme Neymar, Mbappé ou Icardi qui sont forts, mais sans le ballon, ils ont plus de mal”, affirme le joueur français qui n’hésite pas à parler de détestation du PSG en France. “Il n’y qu’à Paris qu’on supporte le PSG. Tout le reste du pays est pour l’Atalanta. En championnat, le PSG gagne facilement même s’il joue à 60%. Là, l’équipe a fait quelques matches amicaux, disputé deux finales de coupe mais elle n’aura pas le même rythme que l’Atalanta qui, peut-être, sera un peu plus fatiguée car elle ne s’est jamais arrêtée. Ce sera un duel fascinant car dans le vestiaire des Nerazzurri, il y a des joueurs qui peuvent faire quelque chose de notable, et il y a des possibilités de passer ce tour. J’ai regardé le PSG, il a des qualités, mais physiquement ils sont plus faibles. A cet égard l’Atalanta est plus forte, et elle peut marquer des buts à n’importe qui. Elle sait souffrir aussi.”