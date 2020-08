Mourinho : “Je pense que c’est un échec qu’ils ne l’aient pas gagnée lors des deux saisons précédentes”

Souvent annoncé comme potentiel entraîneur du PSG, José Mourinho n’a jamais été proche de rejoindre les Rouge & Bleu malgré sa bonne entente avec les dirigeants parisiens. Pas sûr que sa dernière sortie médiatique ne lui permettre d’un jour espérer s’asseoir sur le banc parisien. “Je pense que c’est un échec qu’ils ne l’aient pas gagnée lors des deux saisons précédentes car depuis cinq ou six ans, l’investissement est fou, la liste des meilleurs joueurs qui s’y trouvent est incroyable“, assure le coach portugais pour Goal et DAZN au moment d’évoquer la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich.