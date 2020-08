Nabil Djellit : “J’ai des doutes sur la silhouette d’Icardi”

Un PSG qui marque peu. Ce n’est pas habituel mais c’est le constat après deux finales de coupes nationales et un seul but inscrit pas Neymar. Et pour le journaliste de France Football, Nabil Djellit, le club francilien ne peut compter que sur le génie de son numéro 10 pour faire des miracles en attaque alors que Mauro Icardi est neutre dans le jeu.

“Icardi, j’ai des doutes sur son état de forme et pour être honnête sur sa silhouette, sans jouer pour autant au diététicien. Je le dis comme je le pense. Quand vous n’avez pas le ballon, Icardi ne sert pas à grand chose. Il ne décroche pas, il ne participe pas au jeu. Quand les latéraux ne montent pas, il ne peut pas créer de décalage. Icardi c’est une interrogation. Cavani, par ses déplacements créait des espaces”, a déclaré Nabil Djellit au micro d’Europe 1. “Celui qui a des cannes, c’est Neymar qui ne fait pas le même sport que les autres. Maintenant le format a changé, la situation est particulière. On verra s’ils vont au bout… Il y a deux ans on nous avait annoncé l’arrivée d’un génie tactique. Moi, le seul génie que je vois c’est Neymar et il est sur le terrain ! Je suis désolé, mais Thomas Tuchel, il a perdu le fil ! Il n’y a pas de cohérence, pas de plan de jeu. Au PSG, mis à part les décrochages de Neymar et les passes de Verratti il ne se passe rien ! Si tu es l’Atalanta ou une autre équipe, tu lui mets un joueur sur le dos qui ne le lâche pas. C’est pour ça qu’il est très important que Mbappé revienne.“