Nagelsmann : “Le PSG a une incroyable qualité individuelle”

Demain soir (21h), Julian Nagelsmann va affronter le PSG avec le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions. Le jeune coach allemand (33 ans) va retrouver Thomas Tuchel, qui l’avait coaché dans son éphémère carrière de footballeur (blessures multiples) dans l’équipe réserve du FC Augsbourg (2007-2008). Nagelsmann a évoqué le plan de son équipe pour le match contre les Rouge & Bleu.

“Il est important de travailler collectivement. Tout d’abord, nous devons nous assurer d’empêcher les ballons dans la profondeur. Ils ont des zones cibles précises dans lesquelles ils veulent jouer, note le coach de Leipzig dans un entretien accordé à DAZN et Goal. Nous avons déjà eu une idée de la façon de fermer ces espaces. Le but est de percevoir la pression exercée par le manieur. Néanmoins, l’adversaire a une incroyable qualité individuelle. Surtout beaucoup de vitesse, tactiquement au point, c’est imparable physiquement, parce que si un Mbappé est plus rapide que vous, alors c’est tout et vous ne pouvez rien y faire. Je crois que nous pouvons gêner davantage l’adversaire si nous avons nous-mêmes beaucoup la balle pour pouvoir se créer des opportunités.”