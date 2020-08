Nagelsmann (Leipzig) : “Je suis très heureux de voir Tuchel”

Le PSG connaît désormais son adversaire pour sa demi-finale de Ligue des champions. Les Parisiens affronteront le RB Leipzig le mardi 18 août prochain à 21h. Après la victoire de son équipe face à l’Atlético de Madrid (2-1), l’entraîneur allemand – Julian Nagelsmann – s’est exprimé sur la prochaine confrontation face au club de la capitale.

“Ce ne sera pas un match facile. Hier à un moment du match, j’étais content. Et finalement, ça sera le PSG avec une équipe de niveau mondiale et des stars énormes. Ça ne sera pas facile mais on va bien défendre. Si on défend comme aujourd’hui avec Upamecano notamment… a déclaré Nagelsmann au micro de RMC Sport. Après des situations où tu dois défendre sur Neymar et Mbappé, il faut anticiper et voir ce qui va se passer ensuite. On aura aussi des opportunités face au PSG.”

Après la rencontre, Julian Nagelsmann (33 ans) a également été questionné sur ses retrouvailles avec Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien avait notamment été son coach à Augsbourg. “J’ai hâte. Quand on a joué en Bundesliga l’un contre l’autre, j’étais super excité. Ça a été un super entraîneur et c’est un super entraîneur. Hier, il a été aussi chanceux que je l’ai été aujourd’hui. Maintenant, on va être l’un face à l’autre. Je suis très heureux de le voir, c’est un mec chouette et un très bon entraîneur.”