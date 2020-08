Nagelsmann revient sur la défaite de Leipzig face au PSG

Pour atteindre la première finale de Ligue des champions de son histoire, le PSG a dû affronter le RB Leipzig en demi-finale du Final 8 de C1. Une victoire pleine de maîtrise des Parisiens (3-0) face à un club allemand impuissant. Moins de deux semaines après cette rencontre, l’entraîneur du RB Leipzig – Julian Nagelsmann – est revenu sur la défaite de son équipe. Et il a, de nouveau, jugé que les Rouge et Bleu étaient imprenables ce jour-là.

“Avez-vous digéré la défaite face au PSG ? En fait, je l’ai digéré dès le lendemain. Je dois dire que je peux accepter les défaites en Bundesliga lorsque nous n’arrivons pas mis en place notre plan de jeu et que nous n’avons pas bien joué, voire pire. Nous n’avions juste eu aucune chance contre le PSG. Vous devez aussi regarder les deux clubs et les montants des transferts, s’est remémoré Julian Nagelsmann dans un entretien à SportBild. Bien sûr, nous aurions voulu atteindre la finale. Mais pour un match comme ça, nous aurions dû être beaucoup plus juste et ce n’était pas le cas. Je suis toujours critique même quand cela concerne les règles de base. Mais nous aurions pu faire ce que nous voulions ce jour-là, nous n’aurions pas gagné contre Paris.”