Navas s’est entraîné normalement (L’E)

Dans un peu moins de 24 heures, le PSG disputera sa finale de Ligue des champions face au FC Bayern Munich. Une première dans l’histoire des Rouge et Bleu. Et à la veille de cette rencontre, une incertitude règne toujours concernant la présence ou non de Keylor Navas pour cette finale de C1. Blessé à la cuisse face à l’Atalanta Bergame, le portier parisien avait manqué la demi-finale face au RB Leipzig (3-0). De son côté, Thomas Tuchel avait déclaré en conférence de presse qu’il attendait la dernière séance d’entraînement afin de prendre une décision sur Keylor Navas. “Il va essayer aujourd’hui complètement. Ce sera noir ou blanc, rien d’autre… pas de gris…”

Et selon les informations de L’Equipe, le triple vainqueur de la Ligue des champions s’est entraîné sans douleur apparente ce samedi. “Il semble en mesure de tenir sa place en finale de Ligue des champions contre le Bayern”, précise le quotidien sportif. Depuis sa blessure le 12 août dernier, c’est la première fois que Navas participe à l’intégralité de la séance d’entraînement. L’Equipe conclut en indiquant que les dégagements au pied et les sorties aériennes de Keylor Navas “ne laissent entrevoir aucune gêne” et qu’il “devrait être en mesure de tenir sa place en finale, a priori.” Une bonne nouvelle pour le PSG qui récupérera également Marco Verratti et Idrissa Gueye pour cette rencontre. Soit un groupe au complet pour cette finale de Ligue des champions, un évènement rare dans la saison du PSG.