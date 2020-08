Négociation pour un premier contrat pro avec Hubert Mbuyi-Muamba (LP)

Ces dernières années, le PSG a connu beaucoup de départs de ses jeunes joueurs. Pour stopper ces départs, les Rouge & Bleu tentent de proposer assez tôt la signature du premier contrat professionnel chez ses titis. Et comme le rapporte Le Parisien, le PSG a entamé des discussions avec Hubert Mbuyi-Muamba. Ce dernier arrive au terme de son contrat aspirant à l’issue de la saison. Le quotidien francilien indique que “le PSG lui a transmis une proposition de premier contrat professionnel mais les négociations pourraient durer, l’entourage du joueur ayant transmis une contre-proposition nettement supérieure à l’offre parisienne.” Le jeune défenseur central de 17 ans est suivi par plusieurs clubs européens (Fulham et Reims, Porto, Mönchengladbach et Manchester City). Le Parisien fait savoir que les représentants du joueur et le club de la capitale discutent d’un plan de carrière “qui pourrait passer par un prêt au cours de la saison 2021-2022, destiné à mettre en lumière le joueur si celui-ci n’intègre pas le groupe professionnel.“