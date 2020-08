Neuer : “On savait que l’on allait jouer contre une très grande équipe”

Lors de la victoire du Bayern Munich contre le PSG ce soir en finale de la Ligue des Champions, Manuel Neuer a une nouvelle sortie des parades importantes. Il laisse son club dans le match qui va finir par réussir à marquer, par l’intermédiaire de Kingley Coman, et l’emporter. Au micro de TF1, le portier allemand “On savait que l’on allait jouer contre une très grande équipe. On a eu du mal à créer et à construire, on ne savait pas trop à quoi s’attendre face à cette équipe sur le plan tactique. On avait aucune sécurité dans ce match. On a joué contre des joueurs exceptionnels. Le meilleur match de ma carrière ? J’ai fait un super match, mais je ne peux pas dire que ce soit le meilleur de ma carrière.“