Neymar : “C’est ma meilleure saison au PSG”

Ce soir (21h), le Paris Saint-Germain va tenter de se qualifier pour une place en finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra battre cette inattendue équipe de Leipzig. Pour atteindre cet objectif, le club de la capitale pourra compter sur sa tête d’affiche, Neymar Jr, en pleine forme. Le Brésilien s’est d’ailleurs exprimé sur sa saison parisienne qu’il considère comme la meilleure depuis son arrivée en 2017.

“Au PSG oui, c’est ma meilleure saison. Dieu merci, cette saison, j’ai pu la jouer en intégralité, sans aucun problème. Physiquement, je vais très bien parce que j’ai beaucoup travaillé pendant la période sans match, raconte Neymar dans un entretien accordé au média brésilien Globo Esporte. Et le groupe du PSG est une famille.“

Dans cet entretien, Neymar revient sur la qualification face à l’Atalanta en quarts de finale où il a été un acteur majeur. Ce match au dénouement incroyable a été l’un des moments marquants dans la carrière de l’attaquant.

“C’est certainement l’un des trois matches les plus importants de ma carrière, insiste Neymar. Principalement parce qu’il ne s’agissait pas seulement de performances techniques et physiques, mais aussi de beaucoup de psychologie, de concentration et de lucidité jusqu’à la dernière minute du match.“

Enfin, le crack brésilien a évoqué ce choc face à Leipzig en demi-finale. Neymar ne veut pas prendre cette l’équipe allemande à la légère et s’en méfie.

“Ce sera un autre match très difficile, une autre finale. Un autre match pour lequel nous allons devoir être concentrés en permanence car le RB Leipzig est une grande équipe, explique encore Neymar. Mais nous sommes très bons, heureux et nous avons toutes les conditions pour faire un bon match.“