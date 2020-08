Neymar et Di Maria nommés pour le titre de meilleur joueur des 1/2 finales en C1

Auteur d’un match d’une grande maitrise face au RB Leipzig (3-0), le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, une première dans son histoire. Comme souvent lors des matches couperets en C1, le club de la capitale a pu compter sur la belle prestation de son milieu de terrain, Angel Di Maria (noté 9 par la rédaction de Canal Supporters), et de Neymar Jr (noté 8). Passeur décisif et buteur juste avant la pause, l’international argentin avait réalisé un match de grande classe. Le Brésilien a aussi eu une immense influence dans le jeu, en plus d’avoir réalisé un geste exceptionnel sur le but de… Di Maria. Deux belles prestations qui les permettent de faire partie des quatre nommés pour le titre de meilleur joueur de l’UEFA Champions League de la semaine.

Pour cette récompense, les deux parisiens seront en concurrence avec à Serge Gnabry (Bayern Munich / doublé face à Lyon) et Robert Lewandovski (Bayern Munich / buteur face à Lyon).

Cliquez ici afin de voter pour l’un des deux parisiens !