Neymar exprime son sentiment de libération

Neymar se pensait maudit à Paris après deux graves blessures au pied droit. Au point de vouloir quitter le PSG l’été dernier afin de rompre le mauvais sort. Cette saison 2019/2020 bouleverse tout. Et le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne est arrivé comme une opportunité pour le numéro 10 brésilien du PSG, surmotivé. Et maintenant libéré. Neymar a remercié Dieu sur Instagram et a délivré le message suivant :

“2018- Au sol, blessé. 2019- Au sol, blessé. 2020- Au sol pour remercier. Deux années consécutives souffrant d’une blessure à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd’hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d’aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux … très heureux! On est entrés dans l’histoire aujourd’hui mais on ne veut pas s’arrêter là, on en veut plus… partons en quête de la coupe aux grandes oreilles, du TROPHÉE! PARIS EST UNE FÊTE.”