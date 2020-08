Neymar : “Je crois qu’aujourd’hui je vis mon meilleur moment à Paris”

Il y a trois ans jour pour jour, Neymar Jr (28 ans) débarquait au Paris Saint-Germain à la suite d’un transfert rocambolesque (220 M€). Malgré deux premières saisons compliquées en raison de blessures qui l’ont empêché d’exprimer tout son potentiel, le Brésilien semble enfin épanoui cette année dans la capitale française. Le numéro 10 parisien a d’ailleurs tiré un bilan de ses trois années au PSG sur son site officiel. Il explique se sentir bien dans cette équipe et espère atteindre, enfin, les objectifs qu’il s’était fixé lors de sa venue.

“Ces trois années sont venues avec beaucoup de connaissances. J’ai vécu des moments de joie et des moments compliqués, surtout lorsque j’étais incapable de jouer à cause de blessures. Avec l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu surmonter et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir notre performance sur le terrain traduite en titres. Nos supporters, le club et chaque fan peuvent voir la prestation de notre équipe dans n’importe quel match. Je crois qu’aujourd’hui je vis mon meilleur moment à Paris, explique Neymar dans cet entretien. Nous formons une famille au nom de l’objectif plus grand que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des champions. Nous nous battrons pour cela, car nous n’avons jamais été aussi proches.“

Enfin, Neymar a évoqué son adaptation au football français et son style de jeu.

“Les ajustements se font match après match. C’est un football qui a des marquages très durs, avec de jeunes joueurs talentueux et rapides. Ma force est de dribbler pour éloigner le défenseur et aider un coéquipier à marquer le but. C’est comme ça que j’aime jouer“, explique encore Neymar.