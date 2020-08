Neymar nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine en C1

Après deux premières années frustrantes où il n’a pas pu participer à la phase finale de la Ligue des champions en raison des blessures, Neymar Jr a rayonné cette saison avec le PSG en C1. Déjà décisif face au Borussia Dormtund en huitième de finale (deux buts inscrits), le numéro 10 parisien a sorti une prestation XXL lors de la victoire face à l’Atalanta Bergame (2-1) en quarts de finale de la compétition. Une performance qui lui permet d’être nommé parmi les meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des champions. L’international brésilien sera notamment en concurrence avec Dayot Upamecano (RB Leipzig), Thomas Müller (FC Bayern Munich / 2 buts) et Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais / 2 buts). Votez ici pour le titre du joueur UEFA Champions League de la semaine.

Outre Neymar, un autre Parisien pourrait se voir décerner une récompense individuelle. Héros de la soirée des Rouge et Bleu à Lisbonne suite à son but victorieux, Eric Maxim Choupo-Moting a été nommé pour le plus beau but de la semaine en Ligue des champions. L’attaquant parisien fera face aux réalisations de Luis Suarez (FC Barcelone), Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) et Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais). Votez ici pour le plus beau but des quarts de finale de Ligue des champions.