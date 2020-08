Neymar reste et veut laisser son nom dans l'histoire de son club

Le mois de septembre sera calme, il n’y aura pas en toute logique de nouveau feuilleton Neymar. L’été 2019 est un lointain souvenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le numéro 10 brésilien assure qu’il fera bien la saison avec le PSG et avec de grandes ambitions européennes.

“Je reste au PSG la saison prochaine. Et avec l’ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J’aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d’histoire de mon club“, commente Neymar dans le magazine officiel du club. “Il ne se faut pas se focaliser sur un anniversaire, sur le fait que cette année était quelques parts différentes des autres. Car chaque saison est destinée à écrire l’histoire de ton club, à l’emmener le plus haut possible. Pas plus qu’une saison qu’une autre. […] Si des gens doutaient de la présence du PSG parmi les plus grands club d’Europe, ces doutes sont morts à Lisbonne. On a quitté cette ville avec un sentiment de renouveau et de confiance dans notre capacité à gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande. […] Désormais à l’extérieur certains vont devoir changer leur perception du club. Maintenant les gens prononceront le nom PSG n’importe où dans le monde, il le feront comme on parle des plus grands clubs de la planète. […] En rentrant de Lisbonne, dans l’avion du retour, nous avions déjà hâte de nous retrouver tous ensemble à Paris ! Je n’oublierai jamais ce que nous avons partagé avec ce groupe. Il forme une famille et j’en suis fier.“