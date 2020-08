Neymar : “Revenir plus fort et avec la même envie de gagner”

En larmes après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (1-0), Neymar Jr promet de revenir plus fort. Le Brésilien est passé à côté de sa finale mais a été un acteur majeur du parcours européen du PSG dans ce Final 8. En tous cas, le numéro 10 parisien se tient prêt pour la prochaine saison et donne déjà rendez-vous !

“Félicitations à chaque joueur et membre du staff. Nous n’avons pas terminé comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre ça, raconte Neymar sur un post twitter. Maintenant, il s’agit de recharger les batteries et revenir plus fort, avec la même envie de gagner. C’était trop putain ! ALLEZ PARIS !“