Nkunku : “Je me sentais capable de jouer un vrai rôle au PSG”

Recruté par le RB Leipzig l’été dernier, l’ancien du PSG, Christopher Nkunku (2010-2019), a réalisé une première saison prometteuse en Bundesliga (5 buts et 15 passes décisives en 32 matches disputés). Dans un entretien accordé à France Football – à paraître ce mardi – le Titi du PSG est revenu sur son départ du club de la capitale. L’international Espoir de l’Equipe de France rêvait notamment de devenir le capitaine du PSG.

“Un départ inévitable ? Je suis persuadé que j’aurais pu m’imposer, avoir davantage de temps de jeu. J’ai su avant la dernière année qu’il fallait que je parte, mais le coach Tuchel m’a dit qu’il comptait sur moi et les jeunes, a déclaré Nkunku dans un extrait publié sur le site internet de FF. Pourtant, les choses ne sont pas passées comme je l’espérais. Même s’il n’y a pas de sentiment d’échec de ma part, je trouve ça quand même dommage car je me sentais capable de jouer un vrai rôle. Je rêvais même d’être un jour capitaine du PSG. Tant pis.”

Lors de cette interview, le milieu offensif de 22 ans s’est remémoré sa première convocation à l’entraînement avec le groupe professionnel du PSG. “J’étais dans ma chambre au centre. Mon téléphone vibre, je ne réponds pas. Il vibre une seconde fois, et là je me dis que ce doit être urgent pour que l’on insiste comme ça. C’était mon coach en U19 qui me dit qu’ils ont besoin d’un joueur pour faire le nombre chez les pros, a déclaré Nkunku. J’ai bondi de mon lit pour foncer au vestiaire avant qu’ils ne trouvent un autre joueur. Je ne sais pas si j’ai déjà couru aussi vite (rires.).”