Obraniak : “Ce serait courageux de la part de Messi de changer de championnat !”

Le possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone met le Paris Saint-Germain au coeur de l’actualité sportive. Le joueur aurait des envies d’ailleurs, et le club de la capitale ferait parti des prétendants pour le récupérer même si Manchester City serait en tête des négociations.

Interrogé à ce sujet, le consultant pour La chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak, pense que ce serait une déicision “courageuse” pour La Pulga de changer de championnat.

“Quoiqu’il arrive, c’est courageux de la part de Messi de changer de championnat. Partir à Miami pour une qualité de vie et tout ce qui va autour, ça se respecte au vu de sa carrière. Mais s’il va chercher un autre challenge dans un autre championnat, ces deux bestiaux que sont Cristiano Ronaldo et Messi se tirent indirectement la bourre. Le fait qu’on se dise que Messi, qui reste dans l’univers du Barça à l’avantage par rapport à l’autre qui a fait d’autres championnats et est toujours performant, peut-être qu’il se donne les moyens d’y aller et de tenter. Mais je trouve qu’il faut beaucoup de courage !”