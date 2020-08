Obraniak : “Face à cette défense, tu te dis que Neymar et Mbappé peuvent faire très mal”

Nous sommes à J-2 d’une finale historique : le Paris Saint-Germain, cinquante ans jour pour jour après son premier match officiel (le dimanche 23 août 1970) peut écrire une page dorée de sa jeune histoire face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Une confrontation qui s’annonce extrêmement serrée, mais également certainement prolifique en buts. En tout cas, avec ce qu’il a pu voir de la défense bavaroise contre l’Olympique Lyonnais, Ludovic Obraniak estime que l’attaque rouge et bleu pourrait bien perforer celle allemande. Le consultant, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, voit cependant le Bayern comme favori.

“Il faut tout de même se rappeler du parcours du Bayern qui a étrillé Tottenham en phase de poule, qui a étrillé Chelsea, qui a étrillé le FC Barcelone… Contre Lyon, on a vu une équipe très haute qui accepte de se faire contrer, ce qui désacralise un petit peu leur 8-2 face au Barça. Moi, je les ai, en plus, senti usés physiquement les Bavarois ce mercredi soir. Les alignements, ce n’était pas ça non plus… Tu te dis, face à cette défense, avec les deux loulous devant (Mbappé et Neymar) cela peut faire très mal. Cela rééquilibre un peu la balance,mais, sur la puissance collective, il y a un petit avantage côté Bayern.”