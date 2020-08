Officiel – Thiago Silva s’engage à Chelsea

C’est désormais officiel. Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva va découvrir un nouveau championnat à l’âge de 35 ans. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’ex capitaine du PSG s’est engagé avec le Chelsea FC en Premier League, comme l’a annoncé le club anglais sur son compte Twitter. Thiago Silva a signé un contrat d’un an (juin 2021) plus une année en option, précise le club londonien dans un communiqué. Thiago Silva aura pour objectif de participer à la Coupe du monde 2022 (au Qatar) avec le Brésil. L’ancien Parisien a notamment clamé sa joie de rejoindre le club anglais. “Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de l’équipe passionnante de Frank Lampard pour la saison prochaine et je suis ici pour me battre avec honneur. A bientôt, fans de Chelsea, j’ai hâte de jouer à Stamford Bridge très bientôt.”

La directrice générale de Chelsea – Marina Granovskaia – a également exprimé sa fierté d’avoir signé joueur du calibre de Thiago Silva. “Nous sommes ravis de pouvoir ajouter à notre équipe un joueur aux compétences de classe mondiale comme Thiago Silva. Ayant joué au plus haut niveau pendant de nombreuses années, nous sommes convaincus que son expérience et sa qualité compléteront les nombreux talents passionnants que nous avons déjà ici. Thiago sera un excellent choix et nous espérons qu’il pourra ajouter de nouveaux trophées à son impressionnante liste.”

Palmarès de Thiago Silva au PSG (2012-2020)