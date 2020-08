Oliver Kahn craint la vitesse de Mbappé et Neymar

Oliver Kahn, légendaire gardien du Bayern Munich et de la sélection allemande et actuel membre du directoire du club bavarois, avoue craindre la vitesse de Kylian Mbappé et Neymar, qui pourrait faire mal à la défense du champion d’Allemagne.

“Je n’ai vu aucune erreur au niveau défensif contre Barcelone. Mais il est juste de dire que si nous perdons le ballon dans ce secteur contre le PSG, ça va aller très vite avec Mbappé et Neymar, craint Kahn dans des propos relayés par BeIN Sports. Mais les joueurs le savent, Hansi Flick va les préparer à ça maintenant. Ce sera un match complètement différent de celui contre Lyon. Car la qualité individuelle est énorme dans l’équipe parisienne et s’ils ont une occasion, ça peut faire but tout de suite. Mais si vous êtes joueurs, vous savez cela avant le match et vous vous dites qu’il ne faut pas commettre d’erreur dans ce match.”