Paisley : “Le Paris Saint-Germain a le jeu et les joueurs pour remporter le trophée”

Le 23 août 2020 sera un jour historique pour le PSG, l’année de ses 50 ans en prime. Le PSG affronte le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Ancien défenseur des Rouge & Bleu (1997-2000), Grégory Paisley commente le Final 8 de la C1 pour PSG TV. Ce dernier estime que le PSG a le jeu et les joueurs pour remporter la Ligue des Champions.

“Le Paris Saint-Germain a le jeu et les joueurs pour remporter le trophée. Si les Parisiens sont en finale, ce n’est pas le fruit du hasard ! Ce match est l’aboutissement idéal de la compétition entre deux des meilleures équipes européennes cette saison, note Paisley pour PSG.fr. Et je ne souhaite qu’une chose aux joueurs de la capitale : ne surtout avoir aucun regret au coup de sifflet final. Il y a des signes du destin, le Paris Saint-Germain est en finale pour ses 50 ans et va jouer cette rencontre le jour anniversaire de son premier match officiel en 1970. S’il y a bien un jour pour remporter pour la première fois la Champions League, c’est bien lors de cette finale face au Bayern Munich !“