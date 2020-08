Paisley : “Le style de Leipzig devrait convenir au PSG”

La pression monte, et elle sera quasiment insoutenable demain soir : le Paris Saint-Germain se trouve à quelques heures d’une demi-finale de Ligue des Champions historique. Ce mardi soir, c’est le RB Leipzig qui défendra crânement sa chance face aux Rouge et Bleu. Mais si le RBL est un adversaire assez imprévisible, cela reste un adversaire clairement à la portée des hommes de Thomas Tuchel. C’est également le ressenti exprimé par Grégory Paisley, ancien joueur parisien, sur le site officiel du club de la capitale. L’ancien défenseur, aujourd’hui consultant beIN SPORTS, voit le PSG s’imposer mais met tout de même en garde.

“C’est une équipe cohérente, très forte tactiquement et qui n’est pas à ce niveau de la compétition par hasard. Il y a de la fraîcheur dans le jeu de Leipzig, cela part dans tous les sens, mais si le Paris Saint-Germain est à son niveau, je suis assez confiant. Le style de Leipzig devrait convenir au Paris Saint-Germain, plus que celui de l’Atlético de Madrid, que les Allemands ont éliminé en quart de finale. Avec les Madrilènes, cela aurait été la misère ! Leipzig est un club qui joue et cela convient mieux au jeu parisien. Mais c’est une demi-finale, un match pas comme les autres, et il faudra que le Paris Saint-Germain soit sérieux, fasse les efforts défensivement en équipe et profite aussi des temps faibles du club allemand, qui ne calcule pas ses efforts. Un pronostique ? Je vois le Paris Saint-Germain s’imposer comme face à l’Atalanta, sur le score de 2-1. Ce sera un match serré et j’espère à titre personnel revivre les émotions que j’ai connu face à l’Atalanta : après le but d’Eric Maxim Choupo-Moting, j’ai explosé de joie et j’ai perdu la voix !”