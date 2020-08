Paisley : “Paris devra prendre ce match très au sérieux”

Demain, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur s’il veut poursuivre son aventure européenne. Face à l’Atalanta en quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG devra l’emporter pour se qualifier pour le prochain tour. Dans ce format inédit du Final 8, un match suffit pour aller en demi-finale. Les Parisiens devront faire le match parfait face à une belle équipe de Bergame, joueuse et entreprenante offensivement. Pour Grégory Paisley, le club de la capitale ne doit pas sous estimer cette équipe de l’Atalanta, mais si les joueurs font un match sérieux, ils assureront leur statut de favori.

“Cela fait désormais trois ou quatre ans que l’Atalanta propose de très belles choses, et surtout un collectif bien rôdé. Ils sont très forts devant, le danger peut venir de n’importe où, et c‘est une équipe qui accumule sans cesse de la confiance, explique Grégory Paisley dans un entretien accordé sur le site officiel du club. Paris devra prendre ce match très au sérieux, parce que collectivement, l’Atalanta est cohérente, et tous les joueurs qui ont eu du temps de jeu cette saison ont marqué au moins un but toute compétitions confondues. C’est une équipe qui a un bloc haut, et c’est peut-être là que Paris pourra trouver la faille. La gestion de la profondeur est plus compliquée pour les joueurs de l’Atalanta, avec trois centraux qui peuvent pris à défaut.”