Pancrate : “Il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris”

Depuis quelques jours, le monde du football n’a qu’un nom à la bouche, Lionel Messi. La Pulga a fait savoir qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone après 20 ans passés sous le maillot blaugrana. Très vite, le PSG, l’Inter Milan et Manchester City ont été associés à l’Argentin (33 ans). Fabrice Pancrate, ancien joueur du PSG (2004-2009), estime que Messi rejoindra le PSG, avant d’être rejoint par Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola en 2021 !

“Toute l’équipe a changé. Il n’est plus chez lui. Alors bien sûr, c’est lui le taulier mais il n’a plus le même plaisir qu’avant. Ça se voit sur le terrain. Il n’a plus cet amour du football comme autrefois quand il jouait avec une bande de copains, explique Pancrate dans une interview accordée au Parisien. Je vais vous dire ce que je pense. Au-delà de la ville en elle-même — parce que Manchester c’est moche, il fait gris, il pleut… — il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi.“

L’ancien attaquant poursuit dans sa folie en spéculant sur une discussion Guardiola-Messi au sujet de Paris.

“Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : « On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t’inquiète pas l’année prochaine je t’y rejoins ». Je le vois comme ça. Et là, le slogan du PSG « Rêvons plus grand », il prend tout son sens! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie.”

On ne sait pas quelle mouche a piqué Fabrice Pancrate mais le rêve n’est pas interdit. Rendez-vous en 2021 pour savoir si cette possibilité farfelue peut se réaliser.