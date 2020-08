Paredes : “Lyon, c’est toujours compliqué mais on peut le faire”

Après avoir été menées, les Féminines du PSG ont réussi à s’imposer face à Bordeaux en demi-finale de Coupe de France (1-2). Irene Paredes, capitaine du PSG, a montré la voie à ses coéquipières en égalisant sur corner avant de voir Signe Bruun offrir la victoire aux Parisiennes. La défenseuse Rouge & Bleu a reconnu que cette victoire avait été compliquée à se dessiner.

“Ça a été compliqué, mais c’est surtout nous qui n’avons pas été bonnes en première mi-temps. On était un peu stressée et on ne trouvait pas les bons mouvements. On s’est mise toute seule dans la difficulté et on a encaissé ce but, avoue Paredes pour Eurosport 2. On s’est un peu bougée dans le vestiaire et ça allait mieux à la fin. Le but que l’on prend est une erreur et je fais partie des fautives mais l’important c’est de continuer, ne pas se décourager. On s’est remotivée et on a réussi à gagner. La finale ? Contre Lyon, c’est toujours compliqué mais on peut le faire. On a aussi nos qualités et on va les utiliser. La Ligue des Champions ? Ça va être spécial pour moi, dans mon pays. Mais on se concentre d’abord sur la finale avant de penser à Arsenal.“