Pas de fan-zone dans Paris pour la finale (L’Équipe)

C’est le match que tout le monde attend ! Dimanche (21h), le Paris Saint-Germain va jouer la première finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Alors que ce Final-8 se joue à Lisbonne à huis-clos, la possibilité de voir des fans-zone fleurir dans Paris a été évoquée.

Finalement, non. Avec la crise sanitaire qui touche actuellement le pays, cette demande a été retoquée par la police et la mairie de Paris, indique L’Équipe. “La situation sanitaire est de plus en plus tendue en région parisienne en raison d’une résurgence de l’épidémie de coronavirus“, ce qui a forcé cette décision, rapporte le média. Pour rappel, le PSG organise une retransmission au Parc des Princes avec la jauge limite légale de 5 000 personnes.