Pas de Final 8 ou de Final 4 jusqu’en 2024 au moins

La pandémie liée au Covid-19 ayant bouleversé autant le football que la société, la saison 19/20 s’est achevée dimanche dernier avec la finale de l’UEFA Champions League entre le FC Bayern et le PSG. La reine des compétitions de clubs aura proposé par adaptation en 2020 un tournoi final unique avec huit clubs réunis à Lisbonne. Si personne ne s’est satisfait de matches à huis clos, la formule façon Coupe du monde en a séduit plus d’un. Ainsi, selon L’Equipe, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, l’a jugée “beaucoup plus intéressante que les précédentes”, avec ce commentaire en sus : “On n’y avait pas réfléchi souvent, mais maintenant, c’est dans nos têtes.” Toutefois, jusqu’en 2024 rien ne changera puisque les contrats (droits TV notamment) sont déjà actés sur la période et qu’il n’est pas question d’ôter des matches à la Champions League. Encore moins de grandes affiches. Et après 2024 ? Selon le journaliste Vincent Duluc, l’idée d’un Final 4 dans un lieu unique est plus envisageable qu’un Final 8. Si les grands clubs le veulent bien. C’est évident.