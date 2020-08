Pas d’inquiétude pour Marquinhos après sa sortie face à l’OL (RMC)

Pour son prochain rendez-vous capital face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de Ligue des champions (le 12 août prochain), le PSG souhaite compter sur l’ensemble de son effectif. Alors qu’une course contre la montre a lieu pour un éventuel retour de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a vu quatre de ses joueurs sortir sur blessure (Kurzawa) ou fatigue musculaire (Thiago Silva, Marquinhos et Icardi) lors de la victoire face à l’OL en Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b 5)

Concernant le vice-capitaine du PSG – Marquinhos – il a ressenti une gêne au niveau de la cuisse lors de la prolongation (114e minute). Mais, “ce samedi, on se veut rassurant du côté du PSG, assurant que sa sortie précoce était simplement due à une fatigue musculaire et des crampes”, précise RMC Sport sur son site internet. Une sortie prématurée qui ne remet pas en cause sa participation pour le quart de finale de C1 face à la Dea. De son côté, Thomas Tuchel avait également signalé que les deux Brésiliens (Silva et Marquinhos) étaient sûrement victimes de crampes.