Pavard : “On n’a pas à avoir peur du PSG”

Le PSG connaît désormais son adversaire pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Les Parisiens affronteront le FC Bayern Munich (dimanche 23 août à 21h sur RMC Sport 1 et TF1) à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Les Bavarois sont venus à bout de l’OL en demi-finale de C1 (3-0). Après la rencontre, Benjamin Pavard – qui revient de blessure – s’est montré confiant pour cette finale face au PSG.

“Ça fait plaisir, c’est déjà un rêve de jouer la Champions League. Après une finale, il faut la gagner. On va jouer contre Paris, je suis très content que ce soit un club français. Maintenant dimanche, il n’y aura pas de club français dans ma tête, ce sera la gagne et rien d’autre (…) On va retenir le positif, maintenant il y a une finale. On va se préparer et se reposer pour être prêt dimanche. Une affiche exceptionnelle face au PSG ? Oui ce sera une belle affiche pour tous les Français. Je pense que ça va être un bon match, avec deux grandes équipes qui s’affrontent en finale. Maintenant, on va se préparer pour gagner contre Paris ce dimanche, a déclaré Pavard au micro de RMC Sport. Comment bloquer l’attaque du PSG ? C’est compliqué parce qu’ils ont une équipe complète, mais nous aussi. Donc, on n’a pas à avoir peur du PSG. On sait que nous sommes une grande équipe et on le montre à travers nos performances. On est sereins et on va se préparer tranquillement pour gagner dimanche. Pas peur du PSG ? Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, maintenant il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions.”