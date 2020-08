Pelouse préservée avant Leipzig / PSG

À J-1 de la demi-finale du Paris Saint-Germain face au RB Leipzig, la tension monte de plus en plus. Dans un match à sa portée, du moins sur le papier, le club de la capitale va tenter de valider son ticket pour la finale de la compétition, ce qui serait une première. Et à la veille de cette confrontation, l’UEFA a demandé aux deux clubs de ne pas s’entraîner sur la pelouse qui accueillera cette demie.

À la veille d’un match européen, les équipes effectuent, de coutume, un entraînement sur la pelouse du stade en question. Ce mardi, ce sera au Stade de la Luz que le PSG et le RB Leipzig se feront face. Mais, comme nous le relaye Loïc Tanzi, journaliste RMC sur place, l’UEFA a demandé au club parisien et au RBL de passer outre le protocole afin de laisser respirer une pelouse déjà très largement sollicitée depuis l’entame de ce Final 8. Thomas Tuchel et ses hommes effectueront donc leur entraînement de veille de match au sein de leur camp de base.