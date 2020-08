Pendant ce temps, la Ligue 1…

Depuis une bonne semaine déjà, la Ligue 1 Uber Eats a repris dans une relative discrétion, avec un calendrier déjà chamboulé. Le PSG débutera sa saison le jeudi 10 septembre à Lens (21h/Canal Plus) avec un match de la deuxième journée. Six jours plus tard il rattrapera le rendez-vous manqué de la première journée au Parc des Princes face à Metz. Entre les deux, Paris recevra l’OM de Dimitri Payet pour le compte de la troisième journée. Bref, la mise à jour sera intense et variée.

Alors le PSG pourra constater les premières tendances. Avec un OGC Nice auteur de deux victoires en deux matches (0-2 à Strasbourg hier soir). Angers (face à Bordeaux), Nîmes (à Nantes) et le promu Lorient (à Saint-Etienne) pourront en faire autant ce dimanche. Avant-hier, l’Olympique Lyonnais qui sera concentré à 100% sur les compétitions domestiques cette saison – et qui de ce fait semble être le premier concurrent du PSG – s’est imposé 4-1 contre un petit Dijon. L’AS Monaco voudra se mettre dans le bon sens à Metz à 15 heures (Téléfoot). Ce soir, Marseille débutera normalement sa saison de Ligue 1 à Brest. Avec huit cas de Covid-19 dans son effectif déclarés depuis la mi-août, l’OM est dans une situation particulière. Il ira en Bretagne sans Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr et Dimitri Payet pour ce motif. De quoi provoquer la titularisation de la recrue Leonardo Balerdi. Florian Thauvin devrait débuter un match de Ligue 1. Du jamais vu depuis le 24 mai 2019.