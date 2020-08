Percassi : “Essayer de faire bonne impression contre cette grande équipe”

La tension monte. À la veille du quart de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta, les sorties médiatiques s’enchaînent pour faire monter, un peu plus, la température. Après Pablo Sarabia qui s’est exprimé côté parisien, Antonio Percassi s’est lui aussi épanché sur cette rencontre tant attendue. Le président de la Dea espère que son équipe sera à la hauteur et ne s’inquiète pas des absences du PSG.

“Nous devrons essayer de faire bonne impression contre cette grande équipe. Je pense que jouer aujourd’hui est une bonne chose pour les deux équipes, compte tenu de ce que nous avons vécu, explique Percassi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. C’est déjà bien que les conditions soient réunies pour terminer la Ligue des champions. (…) Le PSG a de nombreux phénomènes, alors que pour nous ce sont deux absences très lourdes (Iličić et Gollini). Même si Muriel et Malinovskyi ont très bien réussi jusqu’à présent.“