Pessimisme pour Verratti et Navas à cinq jours de la demi-finale (RMC)

Si le PSG a offert une qualification absolument dingue à ses supporters en arrachant son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions dans le temps additionnel, la blessure de Keylor Navas reste le gros point noir de la soirée. RMC fait d’ailleurs un petit point à ce sujet, et les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes.

Ainsi, le média confirme que la suite de la compétition continentale du portier costaricien ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Keylor Navas a en effet ressenti une vive douleur aux ischios-jambiers. Dès lors, et malgré le fait qu’un traitement a d’ores et déjà été entamé et que les premiers examens devraient avoir lieu ce vendredi, la participation à la demi-finale de ce mardi s’annonce extrêmement incertaine. Un proche du joueur a d’ailleurs confié à RMC : “Keylor voulait rester sur le terrain hier. Il veut disputer ce match, mais c’est musculaire et il ne reste que cinq jours avant la demi-finale.” Pour l’heure, côté PSG, on est donc pessimiste dans ce dossier.

RMC a également fait un petit point concernant d’autres éléments rouge et bleu : ainsi, Marco Verratti souffre toujours de son mollet et, en interne, là aussi, le pessimisme est de mise pour la future demi-finale. En revanche, Thiago Silva, qui a semblé souffrir en fin de match ce mercredi, n’a rien de grave et sera bien présent ce mardi. Même constat pour Kehrer et Icardi, qui ont tous deux été touchés à la hanche : les deux joueurs seront donc opérationnels.