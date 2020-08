Petit : “Ça va être difficile de remplacer Thiago Silva”

Après huit saisons passées au PSG et vingt-cinq trophées remportés, Thiago Silva ne portera plus le maillot des Rouge et Bleu. En fin de contrat avec le club de la capitale, le désormais ex-capitaine parisien va prochainement rejoindre Chelsea avec pour objectif de participer à la prochaine Coupe du monde 2022 avec le Brésil. Sur les ondes de RMC Sport, Emmanuel Petit estime qu’il sera compliqué pour le PSG de remplacer un joueur du niveau de Thiago Silva. De plus, il ne comprend pas le choix de Leonardo de ne pas prolonger le joueur de 35 ans.

“Moi, je trouvais que c’était un défenseur rugueux, élégant et intelligent dans ses déplacements et positionnement. Après, c’est vrai qu’il avait des petites défaillances d’un point de vue mental mais globalement il m’a toujours rassuré dans les grandes échéances. Ça va être difficile de le remplacer de par son leadership et humainement. Moi, je suis déçu de la décision de Leonardo de ne pas le prolonger. Autant en ce qui concerne Cavani, ça pouvait se comprendre. En tant que défenseur central, on a une longévité plus grande que les attaquants de pointe, a déclaré Emmanuel Petit dans l’émission de RMC “Top of the Foot”. La motivation (de poursuivre au PSG, ndlr) était là. Il était toujours fringant, il n’a pas eu de problème particulier à la reprise et Dieu sait qu’à cet âge-là quand tu es absent pendant X mois de compétition c’est très dur de revenir à un niveau convenable rapidement. Et pour lui, on n’a pas vu de problème à ce niveau-là. Donc oui, je ne comprends pas vraiment la décision de Leonardo de ne pas vouloir le prolonger. Est-ce que ça s’inscrivait dans le même tempo que Cavani et d’autres et qu’il fallait tourner la page et écrire une autre histoire ? Je leur souhaite bien du plaisir pour trouver un joueur aussi talentueux et qui puisse représenter l’avenir.”

Palmarès de Thiago Silva au PSG (2012-2020)