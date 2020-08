Petite alerte à la hanche pour Icardi (RMC)

Ce mercredi, coup d’envoi à partir de 21h en direct sur RMC Sport 1, le PSG sera enfin de retour en Ligue des Champions face à l’Atalanta. Déjà privé de Verratti et de Kurzawa (blessés), ainsi que de Di Maria (suspendu) et avec un Mbappé qui ne pourra pas débuter la partie, le club de la capitale ne s’avance pas vraiment au complet. Et à la veille de ce choc, Loïc Tanzi, journaliste RMC, nous rapporte une petite alerte du côté de Mauro Icardi. Ainsi, l’attaquant argentin a ressenti une gêne à la hanche lors du dernier entraînement. Tanzi précise cependant que cela devrait être sans grande conséquence, normalement.