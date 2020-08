Plus grands nombres de clean sheet, quadruplé nationale, attaque…les chiffres de la saison

Le PSG a réalisé une très bonne saison 2019-2020 avec les quatre titres nationaux remportés et une finale de Ligue des Champions, une première dans son histoire. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques chiffres clés de cette année écoulée. Avec 27 cleans sheets, le PSG est le club qui a réalisé le plus grand nombre de matches sans se prendre de but des cinq grands championnats (à égalité à Man City). Avec seulement 35 buts encaissés (en 49 matches toutes compétitions confondues), le PSG affiche un pourcentage de 0,71 but encaissé par match soit le meilleur ratio d’Europe (5 grands championnats). Le PSG est également le deuxième club au ratio de victoires cette saison avec 81,6% de victoires (40 en 49 matches). Il est devancé par le Bayern (82,7%). En récupérant la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, les Rouge & Bleu ont réalisé leur quatrième quadruplé national. Enfin, le PSG est la troisième attaque d’Europe (136 buts), derrière le Bayern Munich (149) et Manchester City (151). Mais rappelons que le PSG, contrairement à ses deux concurrents, n’a pas pu terminer son championnat (11 matches non joués).