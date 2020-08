Point médical du PSG : Navas, Silva, Verratti et Kurzawa

Le 18 août prochain, le PSG affrontera le RB Leipzig ou l’Atlético de Madrid en demi-finale de Ligue des champions. Cependant, le club de la capitale pourrait de nouveau composer avec certaines absences lors de cette prochaine rencontre. Aujourd’hui, les Rouge et Bleu ont fait un point médical sur quatre joueurs de l’effectif : Keylor Navas, Thiago Silva, Marco Verratti et Layvin Kurzawa.

Sorti sur blessure face à l’Atalanta Bergame, Keylor Navas a senti une douleur aux ischios jambiers droits survenue sur un dégagement. “L’examen clinique et l’RM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine”, précise le PSG. Concernant le capitaine parisien, Thiago Silva, il souffre d’une contracture des ischios jambiers droits. L’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi.

Blessé au mollet depuis début août, Marco Verratti poursuit “son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation sera faite samedi.” Enfin, Layvin Kurzawa “continue son programme de reprise en salle et sur le terrain”, indique le communiqué médical du PSG. Pour cette demi-finale de C1, une première depuis 25 ans, le club de la capitale pourra compter sur les retours d’Ángel Di María (retour de suspension) et d’un Kylian Mbappé en forme optimale.