Pons : “Neymar est un artiste qui s’exprime par son talent, sa magie”

Ce mercredi, le PSG aura une chance, sur un match sec, d’atteindre enfin les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra se défaire de l’étonnante, et non moins performante, équipe de l’Atalanta. Un rendez-vous très spécial et capital qui devrait voir briller Neymar Jr, estime son ancien conseiller à Barcelone, Josep Pons. Comme celui-ci l’expose dans les colonnes du journal L’Equipe.

Josep Pons en est persuadé, et le passé parle pour lui, Neymar est un joueur de grands rendez-vous. Un joueur fantasque qui aime la pression par-dessus tout. Souvent absent depuis son arrivée en terre parisienne à l’été 2017, le Ney sera bien présent ce mercredi face à l’Atalanta. Et on attendra de lui, bien évidemment, une prestation XXL.

“À Barcelone il se distinguait toujours. Vous êtes bien placés pour le savoir avec le fameux 6-1. Ce soir-là, Messi a été invisible, c’est Neymar qui a porté l’équipe et rendu l’exploit possible. Il y a plein d’exemples : la finale de C1 à Berlin, une finale de Coupe du Roi contre Bilbao… D’une manière ou d’une autre, il répondait présent et était toujours déterminant pour déchirer la maille défensive déployée autour de Messi. (…) Plus Neymar a de pression, plus le défi est grand, plus l’adversaire est dur avec lui, plus il est motivé pour montrer son talent. Les dribbles, les petits ponts les grigris en sont une manifestation. Neymar est un artiste, il s’exprime par son talent, sa magie. C’est sa manière de répondre à la brutalité de tellement de joueurs lambda. Certains y voient un manque de respect, chacun son avis. Pour moi, le manque de respect vient de celui qui met des coups. Personne n’a reçu autant de coups que lui dans le foot actuel.”