Pour Courbis, une bonne ambiance est indispensable pour remporter la C1

Depuis plusieurs semaines, les Parisiens affichent – via leurs réseaux sociaux – la bonne ambiance présente dans le groupe des Rouge et Bleu. Une bonne atmosphère importante à l’approche du rendez-vous européen face à l’Atalanta Bergame, dans le cadre du quart de finale de Ligue des champions (le 12 août prochain). Sur les ondes de RMC, Roland Courbis estime qu’une bonne ambiance générale est “indispensable” afin de réaliser une belle performance dans ce type de compétitions.

“Ça me paraît être indispensable. Dans ce sport collectif qui est aussi sympa que compliqué, je ne vois pas la possibilité de gagner une compétition aussi importante et difficile sans une bonne ambiance. La valeur footballistique est évidemment importante. Si tu n’as pas de bons footballeurs, même avec la bonne ambiance tu ne gagneras pas, a déclaré Courbis au RMC Football Show. Mais si tu as ces bons footballeurs et la bonne ambiance comme ce qui se passe du côté du PSG… Même si on attend avec impatience le retour de Mbappé, qui ne se remplace pas aussi facilement. Même si on me dit que les dix autres vont en faire un peu plus, je préfère quand même voir Mbappé en forme que la possibilité de voir un copain faire le maximum pour le remplacer. Il y a des joueurs qui ne se remplacent pas.”