Pour le staff de Tuchel, “de très très fortes chances” de voir Verratti titulaire face au Bayern (Bouhafsi)

Dans un peu plus de 48 heures, le Paris Saint-Germain va disputer la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. Pour cet événement exceptionnel, le club de la capitale pourrait compter sur la totalité de son effectif. Un fait rarissime qui mérite d’être souligné. Correspondant au Portugal pour RMC Sport, Mohammed Bouhafsi a évoqué le cas de Marco Verratti dans l’émission l’After Foot. Le journaliste, qui a interrogé les proches du joueur et de Thomas Tuchel, rapporte que l’Italien pourrait être dans l’équipe titulaire ce dimanche.

“Verratti a participé à la totalité de l’entrainement du jour (jeudi). Il a eu une période de réathlétisation très rapide. […] Le joueur se sent prêt, dans l’entourage de Verratti on dit qu’il est à 100%, et dans le staff de Tuchel, on dit qu’il y a de très très fortes chances de voir Verratti titulaire face au Bayern ce dimanche.”