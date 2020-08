Pour Leonardo, le contexte français “n’aide pas le PSG à l’approche de la Champions League”

Après la victoire contre Sochaux en match amical ce soir (1-0), les regards de tous les supporters du PSG sont désormais tournés vers le quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne dans une semaine. Présent au Parc des Princes, Leonardo a échangé avec les journalistes pendant 20 minutes – en off – comme l’a dévoilé Philippe Sanfourche, journaliste RTL, sur son compte twitter. Le directeur sportif parisien estime que “le contexte français n’aide pas le PSG à l’approche de la Ligue des Champions.” Il en profite également pour tacler Noël Le Graet, le président de la FFF, qui a “programmé une finale de coupe de France après 4 mois sans jouer, pour faire plaisir au président.” Le Brésilien (50 ans) conclut en reprochant”le manque de protection des arbitres sur Mbappé et Neymar” avant de constater “que la reprise de la Ligue 1 le même week-end que la finale de la C1 induit l’idée d’un échec européen des clubs français“, assure le journaliste.