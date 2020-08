Pour Sanfourche, l’effectif du PSG croit au duo Mbappé-Neymar pour triompher

Oui, il y a quelque chose de spécial en cette année 2020 au PSG. C’est le sentiment de Philippe Sanfourche, journaliste de RTL. Le groupe s’est réunit autour d’un projet commun et mise sur le tandem Mbappé-Neymar pour aller décrocher la Ligue des champions au mois d’août.

“Il y a des faits. Ce qui s’est passé contre Dortmund au Parc des Princes ne s’était pas produit les saisons précédentes. On a vu une capacité du PSG à se faire mal, à se remettre en question. Les deux finales dans la difficulté montrent qu’il y a une évolution positive dans cette équipe”, a commenté Philippe Sanfourche lors de l’EDS. “Il y a moins de notion de groupes que quand il y avait le clan Alves qui avait la main sur Neymar… avec Thiago Silva qui avait un poids plus important que maintenant. On sent qu’on n’est moins dans cette guerre des clans et qu’il y a une harmonie. Il y a aussi une chose dont se nourrit le groupe : cette interdépendance entre Neymar et Mbappé. Il y a cette capacité à comprendre que c’est cette union qui va permettre d’aller au bout ou pas. Tout le monde va se mettre au service de ça.“