Prévot (Sochaux) : “Il va falloir leur montrer notre façon de jouer”

Demain à 19h (sur beIN SPORTS 1), le PSG disputera son dernier match de préparation avant son quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (le 12 aout prochain). Les joueurs de Thomas Tuchel affronteront le FC Sochaux-Montbéliard au Parc des Princes, à huis clos. Alors que l’entraîneur parisien devrait faire tourner son effectif pour cette rencontre, le pensionnaire de Ligue 2 souhaite jouer sans complexe ce match de gala face au club de la capitale, comme l’a indiqué le gardien et capitaine du FCSM, Maxence Prévot, dans une interview accordée à l’Est Républicain.

“On est impatient ! On l’est tous. On sait aussi que ça va être très compliqué, qu’il va y avoir du boulot. Il faudra se mettre dedans tout de suite. Mais on y va sans pression, à déclaré le portier de Sochaux lors de cet entretien. Si on commence à avoir peur sur un match amical, c’est prendre le risque de ne pas être dans le coup. Je me dis, au fond, que ça reste un match comme un autre avec d’autres joueurs de foot. Ce sont certes des joueurs de niveau international, de classe mondiale. Mais il va falloir leur montrer nos armes, notre façon de jouer, notre football. On aura, nous aussi, à respecter un maillot. Celui qu’on aura sur le dos.”

Les résultats des matches amicaux du FC Sochaux